«Не эксклюзив»: защита Энгеля Фаттахова просит исключить бриллиант из иска прокурора РТ

В суде Казани представители ответчика заявили — вещдоки из уголовного дела не могут быть предметом гражданского спора о законности имущества

Фото: Руслан Ишмухаметов

Накануне в Советском райсуде Казани продолжили представлять доказательства по антикоррупционному иску на 651 млн рублей. Предметом рассмотрения стала часть уже отчужденных активов семьи экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, включая квартиру на 23 млн рублей, а также изъятые при обыске в его доме в Актаныше 180 тысяч рублей, 846 долларов США и сертифицированный бриллиант 0,04 карата, которые сейчас хранятся в спецячейке Следкома, передает журналист «Реального времени».

Указанные ценности признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, на них наложен арест. При этом они же включены в перечень имущества на 651 млн рублей, которое прокурор Татарстана Альберт Суяргулов просит суд изъять в пользу РФ ввиду несоответствия доходов и расходов в семье бывшего госслужащего, занимавшего посты главы Актанышского района, вице-премьера — министра образования Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Претензии по части арестованной наличности и бриллианта начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова пояснила суду так:

— Аргументы ответчиков, что сумма является незначительной, а драгоценный камень не представляет особой ценности, не состоятельны. Законом не установлен минимальный порог суммы взыскания... В данном случае оценке подлежит совокупность произведенных семьей Фаттаховых расходов и их доходов, а не изолированная часть этого имущества.

Прокурор отметила, что в своих возражениях сторона ответчиков указывает — бриллиант был подарком супруге бывшего вице-премьера, но подчеркивала — никаких доказательств этим заявлениям не представлено. Как не подтверждено утверждение, что изъятые рубли и доллары Фаттаховы получили от своей дочери.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Адвокат из «А2КЛигал» Тимур Уразаев со ссылкой на позицию доверителей указывал — бриллиант был подарен, и, по открытым источникам, его стоимость составляет всего 7 тысяч 130 рублей: «Мы долго этот вопрос выясняли, получается он действительно дешевый, не какой-то эксклюзив». Судья Екатерина Шадрина поинтересовалась — откуда взялась указанная цена, Уразаев пояснил — почерпнули сведения из интернета, прокуратура же никакой оценки по камню не предоставляла.

«Что теперь, человек не может ценности иметь, что ли? Какие тут доказательства подарка? Никто же расписку между родственниками о дарении денег и тем более имущества не составляет. Было бы более странным, если бы такая расписка была!» — рассуждал на заседании защитник.

Судья поинтересовалась у прокурора — как предлагается обращать в доход государства имущество в виде этих вещдоков, если уголовное дело еще не рассмотрено? Лилия Фаттахова отвечала — препятствий нет: «Даже если в уголовном деле будет ставиться вопрос об их конфискации, рассмотрению настоящего спора это не мешает».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— А почему полагаете, что этот бриллиант, рубли и доллары не могли быть [получены] законным путем? — продолжила выяснять судья Шадрина.

— Даже если он стоит 7 тысяч рублей, мы исходим из совокупности произведенных расходов и законных источников доходов, — повторила свой довод представитель надзорного ведомства, чуть ранее заявлявшая, что за несколько лет до начала уголовного преследования Энгель Фаттахов с супругой официально заработали лишь 7,5 млн рублей, но при этом получили активы на 200 млн.

На следующий вопрос председательствующей — почему тогда в иск не попало все имущество в доме — прозвучал ответ: другое имущество не изымалось. Тимур Уразаев в свою очередь заявил, что не хотелось бы доводить ситуацию до абсурда путем включения всего находящегося в доме.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Адвокат Ленар Шакиров, также защищающий Фаттахова-старшего в уголовном деле, предложил оставить претензии прокуратуры по бриллианту и наличным деньгам без рассмотрения: «В рамках гражданского процесса принять решение по вещественным доказательствам невозможно». Он заявил — основания для конфискации имущества и его обращения в рамках антикоррупционного законодательства разнятся, а кроме того, в рамках ФЗ-230, контролю за доходами-расходами госслужащих подлежит четко оговоренный перечень имущества — недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства, финансовые и цифровые активы.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана антикоррупционный иск к бывшему госслужащему был подан в августе 2025 года. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра Энгеля Фаттахова, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами, земельными участками, квартирами и Porsche, — отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова в Актаныше. Суд разбирается с заявленными требованиями поэтапно.

Главный ответчик на старте иска заявлял, что готов вернуть активы агрофирмы «Чишмы» своим землякам — пайщикам, при этом называл сумму гражданского иска завышенной и уверял: «Кроме родины, ничего не имею».

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. Дело рассматривает Мензелинский суд.