Роскомнадзор обвинил Telegram в поддержке сервисов для «пробива»

В ведомстве заявили, что мессенджер продолжает предоставлять инфраструктуру для распространения личных данных россиян

Роскомнадзор заявил, что мессенджер Telegram продолжает предоставлять инфраструктуру для распространения персональных данных граждан России, пишет RT.

В комментарии RT ведомство указало, что Telegram «создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять персональные данные, в том числе досье на человека».

Согласно данным Роскомнадзора, администрация мессенджера с 2022 года удалила 8 358 сервисов «пробива». В 2026 году Telegram по требованию ведомства еженедельно удаляет до 100 таких сервисов.

Однако, по информации РКН, ситуация принципиально не меняется: появляются новые боты для поиска личной информации. Ведомство подчеркнуло, что Telegram должен самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных, исключить возможность поиска таких сервисов и прекратить предоставлять им доступ к украденной информации.

Ариана Ранцева