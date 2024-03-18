На капремонт электротранспорта в Казани требуется 5,1 млрд рублей

Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта мэрии Казани

Сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на выступлении в мэрии Казани отметил, что на капремонт транспортной инфраструктуры города, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс», требуется 5,1 млрд рублей.



— Мы выполняем большие работы по текущему ремонту пути и контактных сетей. Тем не менее необходимость ремонта капитальной инфраструктуры наземного электрического транспорта стоимостью более 5 млрд рублей назрела уже с 2021 года, — рассказал Абдулхаков.

По его словам, из 132 км трамвайных путей более 70 км с предельным износом, а 20 км путей уложено в 70-х годах прошлого века, что в два раза превышает нормативы по проведению капремонта.

Он добавил, что до сих пор эксплуатируются участки кабельных путей, проложенных в 60-х годах прошлого столетия.

— Остро необходима модернизация четырех тягловых подстанций из имеющихся на балансе 30. Ремонт на них не производился с 80-х годов, — подчеркнул Абдулхаков.

Изношенная инфраструктура приводит к обрывам и простоям, рассказал он.

На данный момент одна из крупнейших транспортных компаний республики МУП «Метроэлектротранс» обслуживает пассажиров на 5 трамвайных, 10 троллейбусных маршрутах и 1 метрополитене с 11 станциями.



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