42 килограмма искусства: татарстанская таможня конфисковала экспонаты выставки для Елабужского музея

Айгуль Акманова-Окутан с раисом Татарстана. Фото: предоставлено Русланом Ибрагимовым

В Верховном суде Татарстана отказали в удовлетворении жалобы казанского художника Руслана Ибрагимова на решение Лаишевского районного суда. Живописец хотел привезти из Стамбула в Елабугу работы татарско-турецкой семьи Айгуль Акмановой-Окутан, но их конфисковали на таможне. Как указывают музейщики, в международных делах лучше сразу заручаться поддержкой обеих стран, иначе история с ввозом или вывозом произведений искусств может закончиться плачевно.

42 килограмма искусства

Айгуль Акманова-Окутан родилась в Казани в 1977 году, училась на факультете декоративно-прикладного искусства художественной академии в Перми. 18 лет она живет в Турции, многие годы организовывает художественные проекты с турецкими и татарстанскими живописцами в Казани, Елабуге, Санкт-Петербурге, Анкаре и Стамбуле.

К примеру, в 2019 году в Стамбуле работала художественная выставка «Санкт-Петербург и Стамбул — история, отраженная в воде…», организованная Генеральным консульством Российской Федерации во взаимодействии с мэрией района Бешикташ в рамках «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции.

В этом году Акманова-Окутан планировала в Елабуге выставку «Искусство — путеводная нить поколений». В экспозиции хотели представить работы отца Айгуль — Камиля Акманова, художника по стеклу в технике фьюзинга, ее собственные произведения, а также ее покойного супруга — фотографа Мехмета Окутана. Некоторые снимки сделал сын Айгуль и Ахмета — Омер. Его фото были сделаны во время поездок по странам Африки и Азии. Выставку должны были открыть 11 июня. На сайте Елабужского музея-заповедника можно найти информацию, что ее также планировали запустить 19 декабря.

Фото на полимерных полотнах и бумаге, картины на текстиле не только участников выставки, но и нескольких других художников (их имена в решении райсуда не указаны) 5 июня 2025 года в Казань рейсом из Стамбула вез художник Руслан Ибрагимов. Всего — 85 объектов весом более 45 килограмм. 63 из них — тиражные копии фотоснимков семьи Окутан.

Художник прошел через зеленый коридор. Позже он пояснил, что вез их для личного пользования, не согласился с оценкой стоимости. За отсутствие декларации у Ибрагимова фотографии и картины изъяли, поскольку, согласно Таможенному кодексу, они не относились к товарам личного пользования — так указано в решении Лаишевского суда.

Мехмет, Айгуль и Омер. предоставлено Русланом Ибрагимовым

«Впервые такая практика сложилась»

Таким образом, несмотря на объяснения самого Руслана, а также звонки и объяснения заведующей Музеем современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника Зили Нигамаевой, дело закончилось конфискацией картин и фоторабот.

— Впервые такая практика сложилась, — говорит Нигамаева. — Жаль, что Айгуль Окутан, так много делающая для искусства, объединяющего две страны, попала в эту ситуацию.

При этом она указывает, что ранее в музей беспрепятственно привозили экспонаты из регионов России. А здесь решили воспользоваться оказией — последние несколько лет Ибрагимов, художник, работающий в технике «брызгизма», регулярно посещает Турцию и выставляется в этой стране.

Письмо начальнику Татарстанской таможни Марату Гараеву направила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Она отмечает, что семь полотен казанских художников 2018—2024 годов предназначались для возврата авторам по завершении выставки в выставочном зале при полномочном представительстве Республики Татарстан в Турецкой Республике. На 6 из них имеются экспертные заключения.

Кроме того, Руденко указывает, что турецкие работы «не относятся к культурным ценностям, имеющим особое значение».

Осенью работы должны были вернуться в Стамбул. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Нужно работать с консульствами?

18 февраля Верховный суд Татарстана отказал в жалобе художника Ибрагимова на решение Лаишевского суда. Источники из музейного сообщества говорят, что возможных проблем удалось бы избежать, если бы выставкой изначально занимались совместно с генеральным консульством страны, откуда картины привезли. К примеру, таким образом в Казани проходят выставки иранских художников. Кроме того, любые подарки, которыми обмениваются в рамках международных встреч, также нужно «защищать» соглашениями и экспертизами.

Случаев, когда таможенники становятся героями рубрики «культуры» не так много, но они встречаются. Самый громкий — от 2022 года, когда при пересечении российской границы в Финляндии были задержаны грузовики, на которых возвращались домой работы из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, музеев-заповедников «Царское село», «Павловск» и «Гатчина» с двух итальянских выставок. Правда, через несколько дней их все же допустили на родину.

К слову, не только елабужская выставка в результате летних событий сорвалась. Осенью эти же работы должны были выставляться в Турции на выставке «Культура народов Евразии в современном искусстве России».

