В Татарстане прогнозируют колебания температур до -12°С

Как сообщил Гидрометцентр РТ, сегодня днем Татарстан находится в малоградиентном барическом поле. Осадков не ожидается, температуры воздуха в полдень составят -3… +4 °С.

Ночью 19 марта через республику пройдет размытый атмосферный фронт северного циклона — местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Завтра днем районы попадут под влияние антициклона, смещающегося с северо-запада. Существенных осадков не прогнозируется. В некоторых районах ожидается туман. Ночью температуры воздуха составят -2… -7°C, при прояснениях до -12°C, а днем от -1 до +4°C.

В ближайшие двое суток, 20 и 21 марта, в Татарстане прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночами будет -7… -13 °C, в некоторых районах до 18°C мороза, днем потеплеет до 0… +5°C.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».