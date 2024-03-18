Казанские парабаскетболисты взяли серебро Кубка России

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В минувшие выходные отгремели баскетбольные страсти на площадке тренировочной базы клуба «УНИКС». Татарстан принимал Кубок России по баскетболу на колясках. Участие приняли шесть команд: «БасКИ — Академия баскетбола им. В.П. Кондрашина» (Санкт-Петербург), «Волга» (Ульяновск), «Легион-Югра» (ХМАО-Югра), «Шанс» (Тюмень), «Фалькон-МБА» (Москва). Хозяевами турнира выступили казанские «Крылья Барса».

«Уровень команд растет»

Как отметил в интервью «Реальному времени» директор клуба «Крылья Барса» Сергей Чистов, все гости, и команды, и судейский корпус, и болельщики, высоко оценили гостеприимство республики и уровень организации состязаний. А сам Сергей Чистов и главный тренер команды Наталья Кулешова говорят, что растет уровень и накал игры. Особенно разгорелись страсти в финале, в который вышли два давних соперника: казанские «Крылья Барса» и питерские «БасКИ».

— Все команды растут. И мы растем. Игры очень серьезные шли. В финал мы вышли с «БасКИ». Неплохо шли: первую четверть мы выиграли — вели на 8 очков. После первой половины игры вели 5 очков. Но немного провалили третью четверть — 18:5 проиграли. Из-под кольца много нереализованных у нас моментов было. Очень был низкий процент реализации со средней линии, — поделился с журналистом «Реального времени» Сергей Чистов.

В последней четверти татарстанцы поднажали, но…

— Была разница в 14 очков — мы проигрывали, отыграли — при финальном свистке разница осталась в 6 очков. Не в нашу пользу. Грустно, — поделился переживаниями Сергей Чистов.

Бронза в итоге отправилась в Тюмень — финальный поединок команд «Шанс» и «Легион-Югра» завершился со счетом 53:32 в пользу «Шанса». Финальный свисток в противостоянии за лидерство между «БасКИ» и «Крыльями Барса» прозвучал при общем счете 63:57. Кубок отправился в Санкт-Петербург, в Казани осталось серебро.

Новая встреча уже через месяц

Уже совсем скоро, 16 апреля, парабаскетболисты со всей России съедутся в Северную столицу. В Санкт-Петербурге стартует первый круг чемпионата России по баскетболу на колясках 2024 года.

— Готовимся к новым играм и новой встрече с «БасКИ», — за всю команду подчеркнул боевой настрой татарстанцев директор клуба «Крылья Барса».

А в период, оставшийся до игр, команда продолжит тренировки, в том числе с учетом нового опыта, полученного во время розыгрыша кубка.

Строит клуб планы и на дальнейшее расширение:

— Мы готовы принимать в клуб новых спортсменов. Главное, чтобы сами люди поняли, что это не дело — сидеть в четырех стенах и жалеть себя, что нужно выйти и начать жить нормальной жизнью, чтобы они поверили в себя и захотели. Для начала пусть придут, пообщаются. Если будет приток народа, то откроем еще одну группу, а может, и не одну. И женской команды нет пока, — летом прошлого года в интервью «Реальному времени» говорил Сергей Чистов.

Идея создания женской команды по-прежнему актуальна.

Актуально и приглашение для бойцов — участников СВО, получивших ранения, проходящих курсы реабилитации и думающих о том, куда направить энергию в будущем. Спорт — достойный внимания вариант, утверждает Сергей Чистов и приглашает в клуб. Прийти, присмотреться и попробовать.

Арсений Фавстрицкий