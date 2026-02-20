В Татарстане собственник земли получил штраф за игнорирование требований Россельхознадзора

Инспекторы выявили нарушения на участке 2,4 га, материалы дела рассмотрел мировой судья

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане собственник земельного участка привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора.

18 февраля 2026 года в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан поступило постановление мирового судьи судебного участка №2 Пестречинского района о привлечении гражданина РФ к административной ответственности. Мужчина является собственником сельскохозяйственных угодий.

Нарушение было выявлено еще в июле 2025 года государственным инспектором ведомства на участке сельскохозяйственного назначения в границах Орловского сельского поселения Лаишевского района. На площади 2,4 га была обнаружена несанкционированная свалка, зарастание сорной растительностью и древесно-кустарниковыми растениями.

Собственнику было выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 20 ноября 2025 года. После его истечения инспекция установила, что предписание выполнено не было. В связи с этим был составлен протокол по части 2.5 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд.

Мировой судья Пестречинского района признал гражданина виновным и назначил административный штраф.

Ариана Ранцева