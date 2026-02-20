Экс-замминистра ЖКХ Астрахани инсценировала смерть и скрывалась в Татарстане
Осужденная в 2012 году на 7 лет лишения свободы скрывалась более 13 лет после фиктивного признания погибшей
Следственные органы СК России по Астраханской области в ходе расследования уголовного дела об убийстве двух местных жителей в 2010 году установили факт инсценировки смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ региона, сообщает пресс-служба Следкома.
Женщина была осуждена в 2012 году на 7 лет лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После вынесения приговора она покинула регион и проживала в Республике Татарстан, уклоняясь от отбывания наказания.
Находясь в розыске, она обнаружила в интернете сообщение о найденном в Новосибирской области теле женщины, внешне схожей с ней. По данным следствия, супруг осужденной опознал погибшую как свою жену, что позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение.
После этого женщина вернулась в Астраханскую область и более 13 лет вела скрытный образ жизни.
В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Решается вопрос о правовой оценке действий, связанных с инсценировкой смерти.
Следствие также проверяет причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству двух граждан в 2010 году.
