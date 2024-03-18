Работники «Нэфис Косметикса» отравились в столовой подрядной организации

Как ответили «Реальному времени» на запрос в пресс-службе АО «Нэфис Косметикс», в заведении общественного питания на территории предприятия в выходные, 16—17 марта, отравились сотрудники. Организация расторгла договор с поставщиком питания.

— С 2008 года организацией и предоставлением питания на «Нэфис Косметикс» занималась подрядная организация ИП Сабиржан М.Р., которая арендует помещения на территории предприятия под столовую и кафе. К сожалению, в прошедшие выходные в столовой были зафиксированы случаи отравления сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией руководством АО «Нэфис Косметикс» принято решение о расторжении договора с указанным подрядчиком, — заявили в компании.

Заболевшим сотрудникам выплатят денежную помощь в размере 50 тыс. рублей, добавили в «Нэфис Косметиксе».



По предварительным данным, 18 рабочих массово отравились в столовой предприятия 15 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».