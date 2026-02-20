Учредитель фирмы в Татарстане обвиняется в крупной взятке

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, дело направлено в суд

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки. Мужчина является учредителем и заместителем директора фирмы, сообщает Следком Татарстана.

По версии следствия, в 2020—2024 годах обвиняемый через посредников передал более 3,3 млн рублей начальнику отдела весового и габаритного контроля территориального управления в Альметьевске ГБУ «Безопасность дорожного движения» за беспрепятственный проезд своих автомобилей через посты весового контроля и недокументирование превышений.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников противоправных действий продолжается.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане экс-замглавы района обвиняется в получении взятки.

Ариана Ранцева