Исторический комплекс больницы Крестовниковых в Казани повторно выставили на продажу за 382,6 млн рублей

Объект расположен по адресу улица Ватутина, 13

Фото: скриншот из документов

Власти Татарстана повторно выставили на торги комплекс зданий бывшей больницы при фабрике Крестовниковых в Казани. Начальная стоимость лота осталась неизменной — 382,6 млн рублей.

Объект располагается по адресу улица Ватутина, 13. В его состав входят здание больницы 1914 года постройки, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, поликлиника, административные строения и земельный участок площадью 8 110 квадратных метров. Общая площадь всех построек составляет около 3 278 квадратных метров.

По условиям сделки новый владелец обязан провести реставрацию исторических зданий, сохранить их архитектурную ценность и соблюдать все требования по охране объектов культурного наследия.

Предыдущий аукцион по продаже комплекса не состоялся из-за отсутствия заявок. Здание находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует значительных инвестиций в реконструкцию.

Ранее республиканские власти анонсировали завершение сделки по продаже исторического комплекса до конца 2025 года. Глава Комитета по защите ОКН РТ Иван Гущин отмечал, что главное строение ансамбля требует основательной реконструкции из-за ограниченных возможностей эксплуатации. По его словам, здание нуждается в серьезном обновлении и ремонте.

Дмитрий Зайцев