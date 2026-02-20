Прокуратура Татарстана направила в суд дело о хищении 10 млн рублей

Мужчина обвиняется в мошенничестве с грантами на два фермерских хозяйства

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя региона по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщила прокуратура Татарстана.

По версии следствия, в период с мая 2020 года по август 2022 года мужчина похитил 10 млн рублей, принадлежащие Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Для этого он зарегистрировал два крестьянских фермерских хозяйства на своих дочерей и представил от их имени поддельные документы, включая выписки из Единого государственного реестра недвижимости с ложной информацией о земельных участках и коровниках. На основании этих документов министерство выделило гранты по 5 млн рублей каждому КФХ.

Обвиняемый признал вину частично. В качестве возмещения ущерба на счет министерства перечислено свыше 6,8 млн рублей. Кроме того, суд наложил арест на имущество мужчины на сумму более 8,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани.

