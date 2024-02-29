Итоги дня: новые нацпроекты, реконструкция завода Крестовниковых, конец сезона гриппа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 февраля:
- В рамках федеральной поддержки Татарстану выделят 416 новых автобусов, 253 из них — для Казани.
- В Казани подвели итоги конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Он проводится с 2010 года для поощрения молодых ученых, внесших большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки.
- В Казани с 15 по 25 марта пройдет 10-й Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
- Социальный фонд Татарстана в 2023 году назначил 10 534 страховые и социальные пенсии по инвалидности гражданам, которые ранее не были пенсионерами.
- В Казани начали восстанавливать здание бывшей конторы завода братьев Крестовниковых площадью около 10 тыс. кв. м. В реестр работ вошли усиление кирпичной кладки и фундамента, инъектирование подземной части здания и гидроизоляция.
- Жители Татарстана уезжали за границу в новогодние праздники на 20% чаще, чем в прошлом году. Самой популярной страной стала Турция — туда отправились почти 14% туристов из республики.
- Минздрав Татарстана заработал на платных услугах в январе 426 млн рублей, а Минсельхоз — 0.
- Рустам Минниханов выразил обеспокоенность результатами ЕГЭ в некоторых школах Казани. Он поручил мэру столицы Ильсуру Метшину проанализировать ситуацию и изучить профессиональный состав сотрудников в таких школах.
- В послании к Федеральному собранию Владимир Путин сказал о продлении программы материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. А также он заявил, что к этому же году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 35 тыс. рублей.
- Президент России сегодня объявил о запуске нового национального проекта «Семья».
- А также Владимир Путин спрогнозировал рост роли БРИКС в мировой экономике.
- По данным «Мегафона», средний голосовой трафик на абонента в республике снизился на 5% по сравнению с прошлым годом. В «Вымпелкоме» отмечают, что объем голосовых вызовов в сети билайн в Татарстане за год уменьшился почти на треть. При этом среднее количество минут в разговоре также снизилось на 7%.
- С 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитанию в школах и колледжах будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции Татарстана за сутки задержали 13 человек, которые находились в федеральном розыске. Семь из них подозреваются в совершении кражи.
- Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сказала, что наступил перелом в эпидемическом процессе, а значит завершился сезон гриппа. А также она заявила, что с начала этого года выявлено 4 806 случаев новой коронавирусной инфекции. Это примерно соответствует уровню того же периода в прошлом году.
- С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано 69 случаев заражения корью. Это выше, чем за аналогичный период 2023 года. Вакцинации по показаниям подлежало 1 662 человека, но привилось только 75%.
- Начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина заявила, что жители Татарстана чаще предпочитают никах регистрации в госорганах.
- Постройка гостиниц и благоустройство центральной улицы в Болгаре попали в список приоритетов Спасского района.
- Номера купца Шагиахметова на улице Советской в Мамадыше включили в реестр объектов культурного наследия народов России.
- Кабинет министров Татарстана внес постановление об изменении порядка осуществления единовременной денежной выплаты членам семей лиц, погибших в результате участия в СВО. Теперь прилагаемые к заявлению документы могут быть отправлены в органы социальной защиты по почте. В документе отмечается, что при таком исходе заявление об отказе выплаты в пользу другого члена семьи, копии документов, а также заявление на согласие на обработку персональных данных должны быть заверены нотариусом.
- Весенний паводок в Казани в этом году прогнозируется в третьей декаде марта — первой декаде апреля.
- В Казани проводятся мероприятия по подготовке к паводковому сезону. Планируется очистка 478 метров водопропускных труб от наледи и промывка водосточных систем. В работах примут участие 102 волонтера и 25 рабочих групп, а также 35 единиц техники и 46 единиц спецоборудования.
- Казанский «Водоканал» выделил 3,65 млн рублей на устранение аварий на коллекторах от распределительных чаш и первичных отстойников до канала для осветленной воды.
- Квартиры в новостройках Казани продаются на 17 дней быстрее, чем год назад. Время на поиск покупателя нового жилья за год сократилось со 167 до 145 дней, или на 13%.
- До середины марта в казанском метрополитене в часы пик будут курсировать 11 составов.
- Госдума разработала законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, в случае принятия которого положение самозанятых на рынке не смогут признать доминирующим, что обеспечит дополнительные гарантии для малого и среднего бизнеса.
- Сотрудники прокуратуры Альметьевска провели проверку по факту длительной задержки зарплаты работникам ООО «Мензелинская ПромНефтеСервисная Корпорация». По предварительным данным, с декабря 2023 года по февраль 2024 года задолженность перед сотрудниками составила более 41 млн рублей.
- Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой.
- С 1 марта 2023 года правительство России вводит временный запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать в течение полугода.
Ключевые события 736-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
- Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.
- В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.
- Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области.
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Екатерина ПетроваОбщество
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