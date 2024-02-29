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В Альметьевске прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате зарплаты на 41 миллион рублей

17:45, 29.02.2024

Сотрудники прокуратуры Альметьевска провели проверку по факту длительной задержки выплаты заработной платы работникам ООО «Мензелинская ПромНефтеСервисная Корпорация».

По предварительным данным, компания не выплачивала зарплату сотрудникам с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Задолженность составила более 41 миллиона рублей.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Кроме того, в отношении юридического лица возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства, а руководителю организации внесли представление с требованием выплатить задолженность и устранить нарушения.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о начислении работодателями процентов работникам в случае задержки зарплат или других выплат.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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