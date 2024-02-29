В Альметьевске прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате зарплаты на 41 миллион рублей

Сотрудники прокуратуры Альметьевска провели проверку по факту длительной задержки выплаты заработной платы работникам ООО «Мензелинская ПромНефтеСервисная Корпорация».

По предварительным данным, компания не выплачивала зарплату сотрудникам с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Задолженность составила более 41 миллиона рублей.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Кроме того, в отношении юридического лица возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства, а руководителю организации внесли представление с требованием выплатить задолженность и устранить нарушения.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о начислении работодателями процентов работникам в случае задержки зарплат или других выплат.

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Разиль Самигуллин