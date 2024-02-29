В России хотят включить самозанятых в нормы о доминирующем положении

Госдума разработала законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, в случае принятия которого положение самозанятых на рынке не смогут признать доминирующим, что обеспечит дополнительные гарантии для малого и среднего бизнеса. Цель внесения изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» — усовершенствовать антимонопольное регулирование и уточнить некоторые нормы.

— В целях исключения возможности признания положения самозанятых доминирующим, что служит дополнительной гарантией обеспечения равных условий для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, — сказано в пояснительной записке.

Помимо этого, законопроект уточняет условия признания монопольно низкой цены товара и исключает возможность применения превентивного контроля за установлением такой цены. Также предлагается наделить федеральный антимонопольный орган полномочиями по утверждению форм раскрытия информации субъектами естественных монополий.

Закон о защите конкуренции предусматривает условия, при которых индивидуальные предприниматели могут быть освобождены от ограничений, прописанных нормами о доминирующем положении. Однако это не относится к самозанятым, что может создать неравные условия для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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