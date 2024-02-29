Суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой
Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Верховный суд Швейцарии может пересмотреть решение о дисквалификации российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, если будет доказана предвзятость арбитров или экспертов.
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