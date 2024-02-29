Роль стран-участниц БРИКС в мировой экономике будет расти

Роль стран-участниц БРИКС в мировой экономике будет расти. Об этом заявил президент России, выступая на ежегодном послании Федеральному собранию.

— В 2028 году страны БРИКС, с учетом недавно присоединившихся, будут производить 36,6% глобального ВВП, — сказал российский лидер.

При этом, по его прогнозам, доля «Большой семерки» снизится до 27,8%.

Владимир Путин напомнил, что в 1992 году на страны «Большой семерки» приходилось 45,7% мирового валового продукта.



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Нафиса Миннехузина, Галия Шакирова