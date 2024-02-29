Советники директоров по воспитанию в школах и колледжах будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей

С 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитанию в школах и колледжах будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей.

Кураторы групп в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек, с 1 марта 2024 года будут получать удвоенную выплату за классное руководство — 10 тысяч рублей. Об этом заявил Владимир Путин.

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Нафиса Миннехузина