Весной в Казани пройдет Российско-итальянский кинофестиваль

В Казани с 15 по 25 марта пройдет 10-й Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. Каждый показ станет казанской премьерой, а откроется событие фильмом «Лучшая жизнь» (Il colibri), который также открывал Римский кинофестиваль.

— Юбилейный RIFF — это манифестация радости жизни и исцеляющей силы искусства, ведь ежегодные показы итальянского кино не прекращались на протяжении 10 лет. В новой программе, которая продолжает непрерывную традицию RIFF, 16 фильмов разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях, включая Венецианский кинофестиваль. Зрителей ждут новые роли Пьерфранческо Фавино, Нанни Моретти, Катрин Денев, Орнеллы Мути, Марко Джаллини, Лауры Моранте и других звезд итальянского и мирового кино, — сказано на сайте кинотеатра «Мир».

Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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