В Татарстане выявили 4 806 случаев новой коронавирусной инфекции

Сегодня на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что за 2024 год выявлено 4 806 случаев новой коронавирусной инфекции, что примерно соответствует уровню того же периода прошлого года. На текущей неделе обнаружили 442 случая, что на 9% выше, чем неделю ранее.

— В структуре по-прежнему преобладает «омикрон». Про типу ОРВИ или бессимптомно протекает 98% всей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, — сказала Авдонина.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19, 5 мая 2023 года режим чрезвычайной ситуации на мировом уровне был официально отменен.

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