Турция стала самой популярной страной для отдыха татарстанцев в Новый год

В период новогодних праздников на 20% увеличилось число туристов из Татарстана, которые предпочли провести отпуск за границей, поделились с «Реальным временем» в пресс-службе «Мегафона». Рост спроса на заграничные поездки на 21% заметили и в ПАО «ВымпелКом» («Билайн»). Там же отметили, что путешествия внутри страны год к году выросли только на 3%.

Самой популярной страной стала Турция — туда отправились почти 14% туристов из республики, из тех, кто решил провести отдых за границей. В пятерку наиболее популярных стран также вошли Объединенные Арабские Эмираты (13%), Казахстан (11%), Египет (9%) и Таиланд (7%). В десятки раз выросло количество поездок в Китай.

Среди внутрироссийских направлений жители республики чаще всего выбирали путешествия по соседним регионам: в Башкирию, Чувашию, Марий Эл, Удмуртию, Самарскую, Ульяновскую и Кировскую области, а также в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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Артем Гафаров