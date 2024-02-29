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Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров

12:50, 29.02.2024

— Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров, — заявил Владимир Путин.

Напомним, что правительство приняло решение продлить программу семейной ипотеки. Программа будет доступна семьям, в которых дети родились начиная с 2018 года. Ставка по кредиту останется на уровне 6%.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоНедвижимость
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