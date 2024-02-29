Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров
— Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров, — заявил Владимир Путин.
Напомним, что правительство приняло решение продлить программу семейной ипотеки. Программа будет доступна семьям, в которых дети родились начиная с 2018 года. Ставка по кредиту останется на уровне 6%.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым