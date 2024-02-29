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Экономика

В автобусном парке Казани появятся 253 автобуса

07:24, 29.02.2024

В рамках федеральной поддержки Татарстану выделят 416 новых транспортных средств, 253 из них пойдут в Казань, пишет мэрия со ссылкой на раиса республики Рустама Минниханова.

— Тема транспортного обслуживания очень важна. Это не только городская проблема, но и Минтранса. Необходимо подключиться и нам, есть серьезная федеральная поддержка. Мы должны получить 416 автобусов, из них 253 пойдут в автобусный парк Казани, — заявил Рустам Минниханов.

Последний раз массовое обновление автобусного парка в Казани произошло в 2018 году.

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