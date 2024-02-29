Постройка гостиниц и благоустройство центральной улицы в Болгаре попали в список приоритетов Спасского района

В исполкоме Спасского района утвердили инвестиционный меморандум. Документ устанавливает основные приоритеты развития инвестиционной деятельности района.

Согласно меморандуму устанавливаются приоритетные инвестиционные проекты в текущем году. На 2024 год в перечень особо важных проектов вошли: благоустройство центральной улицы г. Болгара, строительство ФАПа по модульной технологии в с. Красная Слобода, постройка гостиничного комплекса на 150 номеров класса «три звезды» в г. Болгаре, постройка гостиничного комплекса на 50 мест, с автомойкой. А также постройка ресторана, загородного отеля и трех торговых комплексов.

Также в 2024 году планируется капитальный ремонт здания общежития Спасского техникума отраслевых технологий, пищеблока (с приобретением оборудования) МБОУ «Полянская СОШ» и «Кимовская СОШ», здания исполнительного комитета Приволжского сельского поселения и двух многоквартирных домов. А также в планах ограждение ГБОУ «Болгарская кадетская школа-интернат имени Карпова», косметический ремонт в ГБОУ «Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и здании лесхоза, установка вышки сотовой связи в с. Гусиха.

Ранее в Спасском районе Татарстана приняли программу развития физкультуры и спорта — на нее выделили 2 млн рублей. Ежегодно на программу будут тратить чуть меньше 700 тысяч рублей. Отдельно на деньги из республиканского бюджета закупят инвентарь. За 3 года на эти цели направят 454,4 тыс. рублей.

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Разиль Самигуллин