Рустам Минниханов поручил разобраться с низкими результатами ЕГЭ в казанских школах

В ходе XXVIII сессии Казанской городской думы IV созыва Рустам Минниханов выразил обеспокоенность результатами ЕГЭ в некоторых школах Казани. Средние баллы оказались ниже средних по Татарстану.

Минниханов поручил мэру столицы Ильсуру Метшину проанализировать ситуацию и изучить профессиональный состав сотрудников в таких школах. В пример всей республике руководитель поставил казанские лицеи №131 и им. Лобачевского, а также IT-лицей КФУ.

Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул необходимость создания в школах условий для изучения родных языков. Этим должны заниматься не только исполнительные органы власти, но и депутатский корпус.

— Я считаю, что знание языка никому еще в жизни не повредило, — заключил раис Татарстана.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по самым разным направлениям.

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Разиль Самигуллин