Жители Татарстана реже регистрируют отношения в ЗАГСе

Начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина во время встречи в рамках программы «Городские модераторы» заявила, что жители Татарстана чаще предпочитают никах регистрации в госорганах.

— В нашей республике почему-то — раньше этого не было — много семей предпочитают читать никах и все. Основное торжество происходит во время никаха, регистрация брака откладывается на потом. Люди не идут за государственной регистрацией брака, — сказала Студеникина.

Она добавила, что главная проблема молодежи сегодня — нежелание официально расписываться. Все больше семей, по ее словам, выбирают гражданский брак.

В 2023 году на территории Казани зарегистрировали более 11,7 тысячи актовых записей о заключении брака. Татарстан по показателю регистрации браков занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

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Аделия Сафина