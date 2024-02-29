Владимир Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья»
Президент России проанонсировал появление нового национального проекта «Семья».
- Нужно дополнительно помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят минимум 75 миллиардов, чтобы они нарастили поддержку семей.
- Программу семейной ипотеки с сохранением базовых параметров продлят до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет оставят льготную ставку в 6%. Также норму погашения по кредиту в 450 тысяч для семей с тремя детьми продлят до 2030-го.
- Увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка, 1 400 на первого и 2 800 на второго, до 6 тысяч рублей за третьего ребенка и каждого последующего.
- Материнский капитал также продлить минимум до 2030 года.
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Нафиса МиннехузинаОбщество
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