Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года
Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
Также глава РФ предложил увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.
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