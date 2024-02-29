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Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года

12:52, 29.02.2024

Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Также глава РФ предложил увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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