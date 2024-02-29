На заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Фото: Дмитрий Печенкин

Как рассказали интернет-порталу «Реальное время» в группе компаний «СМУ-88», началось восстановление здания бывшей конторы завода братьев Крестовниковых площадью около 10 тыс. кв. м. В реестр работ вошли усиление кирпичной кладки и фундамента, инъекцирование подземной части здания и гидроизоляция.

Двухэтажное здание 1853 года постройки признано объектом культурного наследия (ОКН) и сейчас находится в аварийном состоянии после пожара, который произошел в апреле 2017 года. В прошлом году архитектор, сооснователь бюро Wall Рубен Аракелян по заказу СМУ-88 разработал концепцию реновации здания. В феврале Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на производство противоаварийных работ.

Двухэтажное здание 1853 года постройки признано объектом культурного наследия (ОКН) и сейчас находится в аварийном состоянии Фото: Дмитрий Печенкин Дмитрий Печенкин

Генподрядчиком реновации стала компания ООО «СТФ Стандарт-Р», которая занималась восстановлением музыкальной школы на ул. Жуковского, дома купца Чукашева и дома поэта Гаврила Каменева, ныне в распоряжениии Исполкома Казани.



Восстановительные работы планируют завершить в течение пяти месяцев. Фото: Дмитрий Печенкин

Работы по инъецированию, установке устройства противофильтрационной завесы Jet2, усилению фундамента и реставрации кирпичной кладки, гидроизоляции периметра планируют завершить в течение пяти месяцев.

По окончании работ будет реализован проект приспособления здания, акцентом концепции станет «здание в здании». Такой подход позволит сохранить исторический вид здания, а кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты, заверили в компании.

Подход позволит сохранить исторический вид здания, а кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Фото: Дмитрий Печенкин

В апреле 2017 года загорелись завод братьев Крестовниковых по адресу: ул Тукая, 113 и дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х.Ш.Апанаевой. Оба объекта входят в реестр культурного наследия.

Весной 2023 года заговорили о переоборудовании завода в многофункциональный комплекс — дом культуры и отдыха — с гастрономическим пространством различных ресторанных концепций и кухонь мира.

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Аделия Сафина