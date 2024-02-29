В зону подтопления этой весной попадают территории Казани общей площадью 12,6 кв. км

В Казани проводятся мероприятия по подготовке к паводковому сезону. Планируется очистка 478 метров водопропускных труб от наледи и промывка водосточных систем. В работах примут участие 102 волонтера и 25 рабочих групп, а также 35 единиц техники и 46 единиц спецоборудования.

О планах своих подразделений рассказали заместители руководителя исполкома Игорь Куляжев и Искандер Гиниятуллин и директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

«Прошу организовать работу всем подразделениям», — подчеркнул в заключение руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Он отметил, что все городские объекты должны быть в полной готовности к паводку.

— В марте планируется выкопать 1 049 метров канав, откачать 547 кубических метров талых вод и провести промывку 478 метров водопропускных труб. В этом нам ежегодно помогают волонтеры и МУП «Городские мосты»: 25 рабочих групп из 102 человек. В этом сезоне 35 единиц техники будут очищать русла рек от завалов, задействуем 46 единиц спецоборудования, — сообщил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин