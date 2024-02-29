В Татарстане завершается эпидемиологический сезон

Сегодня на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что наступил перелом в эпидемическом процессе, что говорит о завершении сезона гриппа.

— Когда снижается доля находок вирусов гриппа, можно говорить о переломе в эпидемическом процессе и завершении эпидемического сезона. Вместе с тем мероприятия пока продолжаются, мы их не завершаем. Профилактика должна оставаться в приоритете, — подчеркнула Авдонина.

Она добавила, что за восьмую неделю 2024 года зарегистрировано почти 12 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Это на 24% меньше, чем на прошлой неделе, и ниже эпидемического порога на 49%. Доля находок гриппа в указанный период составила 6%. Это на 41% ниже, чем в первую неделю текущего года.

В то же время доля находок гриппа В увеличивается. На пятой неделе его доля составляла 4%, на текущий момент — 18%. Такая ситуация характерна для конца эпидемического сезона.

С 1 сентября 2023 года учебный процесс из-за гриппа приостановлен в 171 классе — это 41 школа, полностью закрыты две школы.

— На сегодня классов на разобщении и закрытых школ в РТ нет, — сказала Авдонина.

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Аделия Сафина