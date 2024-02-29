За сутки в Татарстане задержали 13 подозреваемых, которые находились в федеральном розыске

Сотрудники полиции Татарстана за сутки задержали 13 человек, которые находились в федеральном розыске. Семь из них подозреваются в совершении кражи.

Полицейские Казани задержали троих подозреваемых. Среди них 33-летний житель Зеленодольска, который разыскивался по статье 158 часть 1 УК РФ за кражу. Подозреваемый заключен под стражу. Еще двое задержанных — 22-летний и 28-летний жители Казани. Они подозреваются в краже по статьям 158 часть 3 и 158 часть 2 УК РФ соответственно. Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в Казани задержан 33-летний нигде не работающий житель города, который находился в розыске за совершение грабежа. Двое других подозреваемых в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом ограничений были задержаны в Набережных Челнах и Азнакаево. Ранее в с. Большие Кабаны Лаишевского района задержали двоих жителей Казани 40 и 57 лет, подозреваемых в организации наркоцеха.

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Разиль Самигуллин