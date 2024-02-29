Казанский «Водоканал» выделил на устранение аварий 3,65 млн рублей

Казанский «Водоканал» выделил 3,65 миллиона рублей на устранение аварий на коллекторах от распределительных чаш и первичных отстойников до канала для осветленной воды. Тендер по поиску подрядчика не проводился, деньги выделены в рамках закупки у единственного поставщика, узнало «Реальное время».

Из имеющихся документов следует, что под капитальный ремонт попадают коллекторы от распределительных чаш №1 и №2, первичные отстойники до канала осветленной воды на улице Магистральной. Срок выполнения работ и подрядчик не раскрываются.



Накануне директор казанского «Водоканала» Андрей Егоров заявил, что тарифы для жителей города должны быть выше в 4,5 раза. По его словам, предприятию ежегодно требуется более 10 млрд рублей на поддержание инженерных сетей в нормальном состоянии. Выручка казанского «Водоканала» в 2022 году составила 4,43 млрд рублей, а чистая прибыль — 318,5 миллиона.

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Артем Гафаров