Более 10,5 тысячи страховых и социальных пенсий по инвалидности назначили в Татарстане в 2023 году

Социальный фонд Татарстана в 2023 году назначил 10 534 страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений из Федерального реестра инвалидов.

Решение о назначении пенсии принимается по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале «Госуслуги» либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда Татарстана или в МФЦ. Сделать это можно лично или через законного представителя.



Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий — государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

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Артем Гафаров