Правительство ввело запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизеля на биржевых торгах

С 1 марта 2024 года правительство России вводит временный запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать в течение полугода. Оно не затронет поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами — членами Евразийского экономического союза, а также топлива, вывозимого гражданами для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

Одновременно с этим увеличиваются минимальные объемы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Это позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Ранее сообщалось, что правительство России на полгода запретит экспортировать бензин. Уже тогда отмечалось, что решение вступит в силу 1 марта. Также уточнялось, что запрет одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Разиль Самигуллин