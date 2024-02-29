Голосовой трафик у мобильных операторов в Татарстане снизился на 5–7%

В Татарстане от года к году снижается объем голосового трафика, при этом количество звонков уменьшилось на треть. Об этом изданию «Реальное время» рассказали компании «Мегафон» и «Вымпелком».

Так, по информации «Мегафона», средний голосовой трафик на абонента в республике снизился на 5 процентов в сравнении с прошлым годом. В «Вымпелкоме» же отмечают, что объем голосовых вызовов в сети билайн в Татарстане за год уменьшился почти на треть. При этом среднее количество минут в разговоре также снизилось на 7 процентов.

Эти данные могут говорить о том, что все больше абонентов предпочитают общаться через онлайн-приложения. Ранее, как рассказали интернет-порталу «Реальное время» в компании «Мегафон», в январе — феврале 2024 года, интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний голосовой трафик на абонента снизился на 5% относительно начала прошлого года.

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Разиль Самигуллин