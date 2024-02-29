Власти Казани ожидают паводок в третьей декаде марта

Весенний паводок в Казани в этом году прогнозируется в третьей декаде марта — первой декаде апреля.

Сегодня руководитель Исполкома города Рустем Гафаров на совещании по подготовке к паводку поручил главам районов, подрядным организациям и управляющим компаниям усилить вывоз скопившегося снега с жилых массивов, очистку скатных кровель от наледи, а также активизировать информирование жителей о правилах безопасности в период чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия Казани.

По словам Гафарова, в зону подтопления в этом году попадают городские территории общей площадью 12,6 кв.км, на которых расположены 386 домов, в них проживают 1223 человека.

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