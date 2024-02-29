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МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

13:08, 29.02.2024

Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 35 тысяч рублей к 2030 году.

— МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей — это отразится на росте зарплат бюджетников и пособий, — заявил президент России в своем послании Совету Федерации.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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