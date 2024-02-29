В Казани быстрее расходятся объявления о продаже квартир

По данным сервиса «Авито Недвижимость», квартиры в новостройках Казани продаются на 17 дней быстрее, чем год назад. Время на поиск покупателя нового жилья за год сократилось со 167 до 145 дней, или на 13%.

Быстрее всего продаются студии — за 139 дней, показывая динамику в 16% за год, «однушки» — за 142 дня, или на 11% быстрее, и «двушки» — за 146 дней, или на 15% быстрее. Это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день (-15%), объекты с четырьмя комнатами и более — за 163 дня (-14%).

Быстрее всего квартиры в новостройках покупают в Симферополе (77 дней), Барнауле (81 день), Ставрополе и Ульяновске (по 85 дней в каждом). В столице средний срок экспозиции составляет 129 дней, что меньше средних по России значений. Дольше всего объявления о продаже жилья в новом фонде «висят» в Ижевске (231 дней), Санкт-Петербурге (200 дней), Перми (182 дня) и Рязани (181 день).

На вторичном рынке Казани средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года сократился на два дня. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 159 дней, а на вторичном рынке — 113 дней.



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