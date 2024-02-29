Номера купца Шагиахметова в Мамадыше включили в реестр объектов культурного наследия

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Номера купца Шагиахметова на улице Советской в Мамадыше включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России в качестве ОКН регионального значения. Приказ подписал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

В список выявленных объектов культурного наследия здание в исторической части Мамадыша включили в ноябре 2023 года. Сооружение сейчас находится в аварийном состоянии. Собственником особняка на улице Советской является муниципальное образование.

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Исследования показали, что облик фасадов здания изменен или утрачен. В частности, не сохранились арочные боковые проемы первого этажа, металлические ворота торговой лавки, исторические крыльца, демонтирован аварийный боковой пристрой с лестницей и проходом в гостиничные номера, кроме того, неоднократно меняли кровлю.

Приказ о внесении здания определяет предмет охраны. Под защиту попадают объемно-пространственная композиция двухэтажного здания с подвалом, планировочная структура в пределах капитальных стен, конструкционная схема, историческая конфигурация, высотные отметки и конструктивное решение скатной крыши.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».