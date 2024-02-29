В Казани назвали имена лучших молодых ученых Татарстана за 2023 год

Фото: Шакирова Галия

В Казани подвели итоги 14-го по счету конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Он проводится с 2010 года с целью поощрения молодых ученых, внесших большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки. Традиционно самых лучших определяют в семи номинациях:

«Лучший молодой ученый в области естественных наук»;

«Лучший молодой ученый в области технических наук»;

«Лучший молодой ученый в области социо-гуманитарных наук»;

«Лучший аспирант в области естественных наук»;

«Лучший аспирант в области технических наук»;

«Лучший аспирант в области социо-гуманитарных наук»;

«Лучший молодой ученый производственной отрасли».

— Особенно этот конкурс актуален в Год науки и технологий в Республике Татарстан. Безусловно, мы уделяем этому большое внимание, потому что должны и можем создавать разные условия для разной молодежи, которая развивается и в творчестве, и в спорте, и, конечно, в науке. Сегодня мы чествуем самых лучших ученых... Было подано более 250 заявок, а вот в финал по семи номинациям были отобраны по три человека, — рассказал региональный министр по делам молодежи Ринат Садыков, добавив, что «молодые ученые получат достаточно хорошие премии».

Было подано более 250 заявок, а вот в финал по семи номинациям были отобраны по три человека, — рассказал региональный министр по делам молодежи Ринат Садыков

По его словам, обладатель третьего места в этом году получил 50 тысяч, второго — 75 тысяч, а первого — 95 тысяч рублей.

Напомним, что в середине января текущего года президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи РТ, акцентировал внимание на том, что призовой фонд в двух республиканских конкурсах, «Лучший молодой ученый» и «Лучший молодой преподаватель», несопоставим.

— На данный момент максимальный размер в конкурсе [«Молодой ученый»] составляет до 95 тысяч рублей. Тогда как за первое место в конкурсе «Лучший молодой преподаватель» премия — 500 тысяч рублей. Необходимо поднять статус конкурса «Лучший молодой ученый», усилить состав учредителей, переработать положение, рассмотреть возможность привлечения правительства и подключения Академии наук к числу организаторов, — заявил тогда Минниханов.





«Существующих в Татарстане 24 молодежных лабораторий явно недостаточно», — сообщил Рифкат Минниханов

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, как идет работа в этом направлении, Садыков туманно намекнул, что премии для победителей следующего конкурса будут уже больше.

— Это наш общий диалог — Академии наук РТ и Министерства молодежной политики... Я думаю, что в рамках Года науки мы здесь в республике значительно вырастем и уровень этого конкурса на следующий год еще более повысим, — заверил министр по делам молодежи.

Сам президент Академии наук РТ вновь затронул финансовую сторону научного вопроса:

— Мы [в Академии наук] стараемся обеспечить координацию вопросов технологического предпринимательства. Всегда возникает вопрос: «Ради чего идут в науку?» По социологическим опросам, порядка 34—40% говорят, что не ради денег, а ради интереса. Но если вы с утра до вечера работаете, деньги нужны? Нужны. Поэтому нужна, соответственно, хорошая зарплата. С этим чуть-чуть сложнее. Но есть у нас различные виды стартапов, грантов, поддержки на уровне Российской федерации и республики Татарстан, — напомнил Рифкат Минниханов.

«Вузы будут активно участвовать, и наши молодые ученые тоже найдут там свое место в виде стартапов», — заявил Минниханов

Кроме того, он заметил, что существующих в Татарстане 24 молодежных лабораторий явно недостаточно:

— Всего 740 в Российской Федерации. В Татарстане 24. Их должно быть больше. Потому что на сегодняшний день в течение нескольких лет [будет] гарантированное финансирование со стороны федеральных органов власти, — заявил Минниханов.

Также президент Академии наук РТ проанонсировал Российский венчурный форум, который состоится в апреле.

— Я не могу об этом не сказать. Потому что он подвязан под технологическое предпринимательство, и мы делаем акценты на то, что вузы будут активно участвовать. И наши молодые ученые тоже найдут там свое место в виде стартапов, которые будут поддерживать инвесторы, бизнес-ангелы, пришедшие на эту площадку, — резюмировал он.

Тем более что проекты большинства молодых ученых республики, включая победителей и финалистов конкурса, сделаны, что называется, «под ключ».

— Если мы говорим про технарей, то, можно сказать, 90% проектов, которые имеют свое практическое применение и внедрение. Одним из весомых показателей именно для технарей в оценке этих работ является внедрение. Если говорить про фундаментальную физику, то видим, что они тоже уже имеют какие-то свои внедренческие моменты, — рассказала председатель Движения молодых ученых и специалистов РТ Юлия Кареева.

По словам Юлии Кареевой, в этом году уровень работ, присланных на конкурс, был очень высоким

По ее словам, в этом году уровень работ, присланных на конкурс, был очень высоким.

— Каждый год работы совершенно разные, разные направления, начиная от гуманитарных — педагогика, история, психология, продолжая естественными — физика, химия, математика. Если говорить про технические: много строительных, дорожных, химия, нефть. Все направления задействованы. В этом году <…> был очень высокий уровень работ. Первый этап [заочный] был очень сложный, чтобы отобрать 35 ребят, которые пройдут в очный тур <…> В нашей республике много вузов. Какое направление ни возьми, все развивается, и развивается активно, — добавила Кареева.

Помимо молодых ученых, стипендии от Академии наук РТ получили и 15 студентов республиканских вузов.

— 2300 в месяц в течение семестра буду получать. За вычетом налогов что-то около 10 тысяч рублей получится, — рассказала «Реальному времени» одна из обладательниц такого поощрения.

1 / 64 realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Галия Шакирова