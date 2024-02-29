Минздрав Татарстана выручил на платных услугах в январе 426 млн рублей, а Минсельхоз — 0

Министерство финансов Республики Татарстан разместило на своем официальном сайте информацию о суммах, вырученных различными министерствами и ведомствами региона за оказание платных услуг населению по итогам января 2024 года. Установленный на текущий год план составил 12,2 млрд рублей.

Отдельно по министерствам показатели за январь-2024 сложились следующие:

Минздрав РТ — 426 млн рублей;

Минобрнауки РТ — 190,6 млн рублей;

Минкульт РТ — 167,2 млн рублей;

Минцифры РТ — 58,2 млн рублей;

Минстрой РТ — 37 млн рублей;

Минлесхоз РТ — 27,1 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты РТ — 19 млн рублей;

Минспорт РТ — 12,5 млн рублей;

Минмолодежи РТ — 6,7 млн рублей;

МЧС РТ — 2 млн рублей;

Минпромторг РТ — 1,9 млн рублей;

Минэкономики РТ — 105,6 тыс. рублей;

Минэкологии РТ — 34,8 тыс. рублей;

Минсельхозпрод РТ — 0.

Ранее стало известно, что доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году превысили 565 млрд рублей. В разрезе источников доходов, бюджета налоговые и неналоговые поступления за период с января по декабрь 2023 года достигли 481,14 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин