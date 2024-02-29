Кабмин Татарстана внес изменения в процесс получения выплат семьям участников СВО

Кабинет министров Татарстана внес постановление об изменении порядка осуществления единовременной денежной выплаты членам семей лиц, погибших в результате участия в СВО.

В изменениях, прописанных в документе, говорится о действиях, по которым сейчас можно произвести процесс перечисления выплат другим родственникам. Как говорится в документе, теперь прилагаемые к заявлению документы могут быть отправлены в органы социальной защиты по почте. В документе отмечается, что при таком исходе заявление об отказе выплаты в пользу другого члена семьи, копии документов, а также заявление на согласие на обработку персональных данных должны быть заверены нотариусом.

Также члены семьи погибшего, которые не знали о выплате или по какой-либо причине не получили ее, имеют право заявить о доле, которая по тем или иным причинам может достаться им. Если же родственники не смогут принять единого решения относительно выплаты, то данный спор будет решаться в судебном порядке.

Ранее стало известно, кто помогает семьям мобилизованных в Татарстане. Крупные муниципалитеты сделали бесплатными посещение детсадов и школьное питание, районы — на очереди.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин