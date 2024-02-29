В казанском метро в часы пик будут ходить 11 поездов

До середины марта в казанском метрополитене в часы пик будут курсировать 11 составов. Это решение было принято для того, чтобы разгрузить платформы и обслуживать больше пассажиров.

Дополнительный, одиннадцатый, электропоезд начал ходить утром (с 7.00 до 9.00) и вечером (с 17.00 до 19.00) в феврале. В итоге интервал движения подземного электрического транспорта составит 5 минут. Ранее Рустам Минниханов проверил строительство станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена.

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Разиль Самигуллин