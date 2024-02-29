В Татарстане растет число случаев заражения корью

С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано 69 подтвержденных случаев заражения корью. Это выше уровня того же периода 2023 года, рассказал сегодня замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Вакцинации по показаниям подлежало 1 662 человека, на сегодня привито 75%.

— Ситуация по кори: на сегодня мы продолжаем регистрировать тенденцию к небольшому росту. В прошлом году корь начала регистрироваться с февраля, таким образом, мы идем выше аналогичного периода прошлого года, — сказала Авдонина.

Она отметила, что среди заболевших 22% составляют иностранные граждане, прибывающие в состоянии инкубационного периода. 60% заболевших связывают свое состояние с выездом в другие субъекты РФ, 8 человек считают причиной заражения контакты внутри региона.

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Аделия Сафина