Жители Татарстана в новогодние праздники чаще выезжали за границу

Как рассказали интернет-порталу «Реальное время» в компании «Мегафон», количество пользователей из Казани и Татарстана, уехавших за границу в новогодние праздники, увеличилось на 20% относительно прошлого года.

Наибольшее число пользователей из Татарстана в новогодние праздники зафиксировано в Турции. Отдых в этой стране выбрали почти 14% туристов. В топ-5 стран для путешествий вошли Объединенные Арабские Эмираты (13%), Казахстан (11%), Египет (9%), Таиланд (7%). В десятки раз выросло количество поездок в Китай.

Среди внутрироссийских направлений жители республики отдали предпочтение соседним регионам — Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Кировской областям, а также Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Как рассказали интернет-порталу «Реальное время» в пресс-службе ПАО «ВымпелКом», татарстанцы стали чаще путешествовать по России — количество коммуникаций увеличилось на 3% год к году, за границу — выросло на 21%.

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Аделия Сафина