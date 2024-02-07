Итоги дня: интервью Путина Карлсону, в Юдино отец выбросил из окна дочь, экдистерон в крови Валиевой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 февраля:
- Сегодня в Юдино 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа двухлетнюю дочь. Вслед за ней он пытался отправить и сына. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцу, который поймал девочку и уговорил мужчину не трогать мальчика. Позже неравнодушному татарстанцу удалось попасть в квартиру и удержать отца до приезда полиции. У девочки диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Против отца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Расследование взято на особый контроль.
- Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 565,7 млрд рублей по итогам 2023 года, превысив план на 7,31 млрд рублей. В разрезе источников доходов бюджета налоговые и неналоговые поступления за период с января по декабрь достигли 481,14 млрд рублей.
- В ближайшие семь лет Татарстан планирует нарастить объем экспорта из республики до $14,8 млрд. Власти РТ подготовили правки в Стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности вплоть до 2030 года. В перспективные географические направления вошли страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Южная Азия, Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил ход работ по газификации с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Ее производительность, по сравнению с прежней ГРС, выросла более чем в 5 раз — до 70 тыс. куб. м газа в час, 600 млн куб. м — в год. Компания также готовится к реконструкции и техническому перевооружению ряда объектов.
- В Приволжском райсуде Казани стартовал процесс по делу об аферах на 1,4 млн рублей против директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН Елены Прищепенко.
- Клиенты казанского фитнес-центра IronBull на протяжении месяца не могут в него попасть. Зал закрывается уже второй раз. По словам клиентов, происходит это на фоне скандала собственника с арендодателем — «Лечебно-оздоровительным комплексом» (ЛОК), где расположен клуб. Ситуацией уже заинтересовались в республиканском Роспотребнадзоре.
- Бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в СИЗО. Таким образом, он останется под стражей до 20 апреля 2024 года. Мосгорсуд оставил последнее постановление о продлении срока содержания без изменений.
- Судебный процесс над бывшим директором АО «Набережночелнинский крановый завод» Марсом Тимербулатовым закончился условным сроком в 3 года. Такой приговор ему вынес Елабужский горсуд, установив испытательный срок в 2 года.
- В Татарстане за 15 лет в два раза выросло количество многодетных семей. Сейчас в республике их насчитывается более 50 тысяч (против 24 тысяч в 2008 году). Об этом рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
- Прокуратура Казани провела проверку МУП «Водоканал» из-за серии аварий, произошедших в системе городского водоснабжения с 19 по 22 января. В результате в адрес руководства было внесено представление.
- В Татарстане из-за снегопадов снова вводили ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на участках автомобильной дороги М-5 «Урал». Его сняли только к вечеру.
- В Казани утром перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта. Помимо них не функционировали и электронные табло, которые установлены на остановках. В Комитете по транспорту объяснили, что сбои в работе произошли из-за технических неполадок на серверном оборудовании.
- На этой неделе бразды правления челнинским «Домкор Строем» передали Булату Абдуллину, сыну одного из основателей крупного строительного холдинга «Домкор». Ему предстоит удвоить темпы СМР при возведении арендных домов в Набережных Челнах и одновременно возобновить строительство соципотечного жилья в Нижнекамске.
- В Татарстане появятся 73 охранные зоны вокруг водных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На сегодняшний день площадь ООПТ в РТ занимает 7% — это 465 139 гектаров.
- Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что появление выдержек из якобы стенограммы — «абсолютный фейк», интервью выйдет только тогда, когда журналист будет готов опубликовать его.
- Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу уроженки Казани, фигуристки Камилы Валиевой. В материале сказано, что в положительной допинг-пробе был обнаружен экдистерон.
- Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к экстремизму. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
- Прокуратура Швеции прекратила расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как не смогла установить подозреваемых. Материалы дела передали Германии.
- Сотрудники японской аварийной АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Концентрация радиоактивных веществ в воде превысила норму в 160 раз и составила 22 млрд беккерелей. Объем утечки — 5,5 тонны.
Ключевые события 714-го дня специальной военной операции на Украине:
- Украина попыталась обстрелять Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов.
- Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА по предприятиям ВПК Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Все объекты были поражены.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 569 самолетов, 265 вертолетов, 11967 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14932 танка и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7985 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18349 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортПроисшествияЭкономикаБюджетСпорт Татарстан
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