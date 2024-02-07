Прокуратура Казани начала проверку после происшествия с ребенком в Юдино

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после инцидента с ребенком, которого отец выбросил из окна пятиэтажного дома. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Девочка упала в сугроб, благодаря чему осталась жива. У ребенка диагностировли перелом руки и ушиб головного мозга.

— Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

После инцидента в столице Татарстана возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура взяла расследование на контроль.



Мужчину задержали. По информации «Реального времени», задержанному еще предстоит пройти медицинское освидетельствование: необходимо достоверно установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Маргарита Головатенко