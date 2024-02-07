В Татарстане в два раза выросло количество многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в два раза выросло количество многодетных семей. Об этом в ходе трансляции Центра управления регионом заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Сегодня в Татарстане более 50 тысяч многодетных семей, а когда-то их было 24… Это события тех лет, о которых мы говорим (2008 год, который также был объявлен Годом семьи, — прим. ред.). После Года семьи были свои результаты и изменения. Да, это не всегда сразу — день в день. Введение мер, связанных с семьей и материнством, например, материнский капитал и другие выплаты произвели свой эффект. В 2011 году Россия находилась в росте демографических показателей. Прирост мы наблюдали и в республике, — сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи.

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Максим Кокунин