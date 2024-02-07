В МВД раскрыли подробности инцидента с выброшенным из окна ребенком в казанском Юдино

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В МВД рассказали подробности задержания 35-летнего казанца, который выбросил двухлетнюю дочь из окна. Ребенка спас водитель грузовика, который проезжал мимо дома.

— Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам. Пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил двухлетнюю девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб, — рассказали в пресс-службе.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Спасенная девочка сейчас находится в детской больнице.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— По имеющимся данным, 35-летний мужчина — отец троих детей. Находясь в состоянии опьянения, он начал вести себя неадекватно. Его жена, испугавшись, выбежала из квартиры с младенцем, которому еще не исполнилось и месяца, — сообщили полицейские.

У девочки диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Против отца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка взято в прокуратуре на особый контроль. Подробности — в репортаже «Реального времени».